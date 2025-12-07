Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella διάλεξαν ήδη το τέλειο σκηνικό για το γάμο τους, με το κυκλαδίτικο καλοκαίρι να μπαίνει από νωρίς στο πλάνο.

Όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Κούτρας μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ο γάμος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Πάρο τον Ιούνιο του 2026. Το ζευγάρι εξετάζει δύο πιθανές ημερομηνίες, την 6η ή τη 16η Ιουνίου, ενώ έχει ήδη κλείσει και το catering, δείχνοντας ότι οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει δυναμικά.

Η ηθοποιός και ο αγαπημένος της έκαναν το μεγάλο βήμα το Μάιο του 2025, όταν η ίδια δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο που … μίλησε από μόνο του. Το εντυπωσιακό μονόπετρο που της πρόσφερε ο Bruno Cerella έγινε αμέσως talk of the town, ενώ η πρόταση γάμου ήρθε να επισφραγίσει μια σχέση που από την αρχή έδειξε το πόσο έντονη είναι.

Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τα συναισθήματά της: «Πρόταση γάμου έγινε, ναι. Εξαρχής ήταν τόσο έντονο που δεν σκεφτήκαμε ποτέ ότι περάσαμε το στάδιο της γνωριμίας κλπ. για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που έχει συμβεί σε εμένα είναι κάτι μαγικό, και εύχομαι να κρατήσει για πάντα, ήταν καρμικό. Δεν υπήρχε ποτέ να σκεφτούμε πώς θα γίνουν τα πράγματα, είχε μια ροή που δεν σκέφτηκα τίποτα, και ούτε ξέρω πώς έγιναν τα πράγματα».

Σε άλλη της δήλωση είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο γάμου μέσα στο 2026: «Μπορεί να με δείτε νυφούλα το 2026. Υγεία εύχομαι να είμαστε καλά». Όπως όλα δείχνουν, η ευχή της οδεύει ολοταχώς προς υλοποίηση, με τις πρώτες λεπτομέρειες να αποκαλύπτουν ένα καλοκαιρινό γάμο που συγκεντρώνει ήδη το ενδιαφέρον.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται κι άλλες πληροφορίες για την πιο χαρούμενη στιγμή στη ζωή του ζευγαριού, που ζει την απόλυτη ροή που τόσο όμορφα περιγράφει η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου: Κοινό επαγγελματικό βήμα στην Ιταλία με τον σύντροφό της, Bruno Cerella