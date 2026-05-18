Όπως διέρρευσε η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα, το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου, σε μια τελετή με πολύ λίγους καλεσμένους.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα, με την παρουσία ελάχιστων φίλων και συγγενών ενώ κουμπάροι του ζευγαριού ήταν μία στενή φίλη της ηθοποιού και ο σύντροφός της.

Μέχρι στιγμής, το ζευγάρι δεν έχει κάνει καμία επίσημη ανάρτηση σχετικά με τον γάμο, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ωστόσο, το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου, η Αθηνά Οικονομάκου επανήλθε στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές χαλάρωσης.

Στα στιγμιότυπα βλέπουμε την ηθοποιό σε γνωστό ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων, όπου πέρασε την ημέρα της μαζί με τα παιδιά της, τον Μάξιμο και τη Σιέννα, αλλά και τον Bruno Cerella, απολαμβάνοντας ήρεμες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, μία μόλις ημέρα μετά τον γάμο της.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές ετοιμάζει έναν τριήμερο εορτασμό στην Πάρο, στα τέλη Ιουνίου. Εκεί, θα πραγματοποιήσουν μία ακόμα τελετή για περισσότερο κόσμο, συγγενείς και φίλους, που λέγεται ότι θα είναι κάτι σαν ανταλλαγή όρκων.

