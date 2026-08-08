Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Τα μαγευτικά φωτογραφικά κλικ από το ταξίδι του μέλιτος στο νησί Μπόρα Μπόρα

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο βίντεο από τις μαγευτικές στιγμές που περνά εκεί με τον σύζυγό της. Οι δυο τους κολύμπησαν στα γαλαζοπράσινα νερά της περιοχής με καρχαρίες και σαλάχια, και η Αθηνά Οικονομάμου δεν σταμάτησε να ποστάρει στιγμές από αυτή την αξέχαστη εμπειρία, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της.

Όπως φαίνεται, η Γαλλική Πολυνησία τους «πάει» πολύ, και οι δυο τους αποφάσισαν να ζήσουν κάθε δυνατή εμπειρία που μπορεί να τους προσφέρει αυτός ο ξεχωριστός τόπος στη μέση του Ειρηνικού.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Το πολυτελές, πλωτό bungalow που μένουν στο νησί Μπόρα Μπόρα