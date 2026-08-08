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Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Τα μαγευτικά φωτογραφικά κλικ από το ταξίδι του μέλιτος στο νησί Μπόρα Μπόρα

Κολύμπησαν ανάμεσα σε καρχαρίες και σαλάχια
Βασίλης Κοντζεδάκης
08.08.2026 | 12:00 UPD:08.08.2026, 12:06
Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Τα μαγευτικά φωτογραφικά κλικ από το ταξίδι του μέλιτος στο νησί Μπόρα Μπόρα

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H Αθηνά Οικονομάκου και o Bruno Cerella βιώνουν ένα μαγευτικό μήνα του μέλιτος, βγαλμένο από παραμύθι. Μετά τη μαγευτική Moorea, το ζευγάρι συνεχίζει τις εξωτικές αποδράσεις του στα διάσημα Μπόρα Μπόρα, έναν από τους πιο χλιδάτους προορισμούς του πλανήτη.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο βίντεο από τις μαγευτικές στιγμές που περνά εκεί με τον σύζυγό της. Οι δυο τους κολύμπησαν στα γαλαζοπράσινα νερά της περιοχής με καρχαρίες και σαλάχια, και η Αθηνά Οικονομάμου δεν σταμάτησε να ποστάρει στιγμές από αυτή την αξέχαστη εμπειρία, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της.

Όπως φαίνεται, η Γαλλική Πολυνησία τους «πάει» πολύ, και οι δυο τους αποφάσισαν να ζήσουν κάθε δυνατή εμπειρία που μπορεί να τους προσφέρει αυτός ο ξεχωριστός τόπος στη μέση του Ειρηνικού.

 

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Το πολυτελές, πλωτό bungalow που μένουν στο νησί Μπόρα Μπόρα

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