Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Ταξίδι στην Αγγλία λίγες ημέρες μετά το πάρτι του γάμου τους

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella υποδέχτηκαν φίλους και συγγενείς σε ένα ξέγνοιαστο beach party, δίνοντας το σύνθημα για ένα τριήμερο γεμάτο γιορτές, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση, πριν το μεγάλο γαμήλιο πάρτι που είχαν προγραμματίσει στην Πάρο.

Λίγες ημέρες μετά το τριήμερο γλέντι, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella ταξίδεψαν στην Αγγλία για να περάσουν μερικές ημέρες ξεγνοιασιάς και να ζήσουν τον έρωτά τους. Στο προφίλ της στο Insagram ανέβασε διάφορες φωτογραφίες από τις διακοπές τους.

Το ζευγάρι, που είχε ήδη παντρευτεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τον Μάιο μακριά από όλους, επέλεξε να γιορτάσει τον έρωτά του μαζί με τους αγαπημένους του ανθρώπους σε μια λαμπερή εκδήλωση στο νησί, με εκατοντάδες καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν ένα χαλαρό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, με μουσική, cocktails, βουτιές και ένα ειδικά σχεδιασμένο μενού, ενώ το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ανεπιτήδευτο και καλοκαιρινό.

Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στα social media, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella φαίνονται να χορεύουν στην παραλία, να ανταλλάσσουν τρυφερά φιλιά μέσα στη θάλασσα και να απολαμβάνουν κάθε στιγμή με τους καλεσμένους τους, επιβεβαιώνοντας ότι ήθελαν το γαμήλιο πάρτι τους να θυμίζει περισσότερο καλοκαιρινές διακοπές με φίλους παρά μια τυπική δεξίωση.

Το αποκορύφωμα του τριημέρου ήρθε με την τελετή ανταλλαγής όρκων αγάπης, σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό στην Πάρο, όπου το ζευγάρι μοιράστηκε συγκινητικές στιγμές μπροστά στους αγαπημένους του ανθρώπους, ολοκληρώνοντας με τον πιο ξεχωριστό τρόπο τους εορτασμούς για τον γάμο του.

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