Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία ετοιμάζεται να περάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα με τον Bruno Cerella και τα δύο της παιδιά. Η ηθοποιός, αν και βρίσκεται σε τροχιά γάμου μετά την πρόσφατη πρόταση που δέχτηκε από τον σύντροφό της, επέλεξε να κάνει μια μικρή παύση στις προετοιμασίες της τελετής για να αφοσιωθεί πλήρως στην οικογενειακή θαλπωρή των ημερών.

«Βιώνουμε μια πολύ όμορφη περίοδο, γεμάτη χαρά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι έτσι!», δηλώνει η ίδια στην εφημερίδα Reallife. Παράλληλα, η ηθοποιός αποκαλύπτει που θα τη βρει το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν αλλά και η αλλαγή του χρόνου.

«Τα Χριστούγεννα θα τα περάσουμε με τα παιδιά, εδώ στην Αθήνα. Θα είναι υπέροχα. Την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς θα ταξιδέψουμε με τον αγαπημένο μου για το εξωτερικό. Θα υποδεχθούμε το 2026 στην Αργεντινή».

Το φετινό ταξίδι στη χώρα καταγωγής του Bruno Cerella έχει ξεχωριστή σημασία για το ζευγάρι, που διανύει έναν θυελλώδη έρωτα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Η πρόταση γάμου στη λίμνη Κόμο ήταν το αποκορύφωμα της χρονιάς για την ηθοποιό, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο θετικά επηρέασε ο Bruno τη ζωή της μετά το διαζύγιό της.

Όσον αφορά τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να παντρεύονται τον Ιούνιο στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου έσπευσε να τα διαψεύσει. Πάντως, η ίδια παραμένει σταθερή στην επιθυμία της ο γάμος να γίνει μακριά από κάμερες και δημοσιογράφους, εν μέσω των γυρισμάτων για τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Έχω παιδιά».

