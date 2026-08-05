Ο «μήνας του μέλιτος» για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Bruno Cerella συνεχίζεται με τους πιο παραμυθένιους ρυθμούς, με το ερωτευμένο ζευγάρι να μη σταματά να μοιράζεται μαγικές εικόνες από τον παράδεισο της Γαλλικής Πολυνησίας. Μετά τις πρώτες στάσεις του ταξιδιού τους, επόμενος σταθμός για την αγαπημένη ηθοποιό και τον αθλητή δεν ήταν άλλος από τα εξωτικά Μπόρα Μπόρα, ένα προορισμό που αποτελεί όνειρο ζωής για εκατομμύρια ταξιδιώτες στον πλανήτη.

Η Αθηνά Οικονομάκου, που διατηρεί μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στα social, φροντίζει να παίρνει μαζί της τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους της σε αυτό το μοναδικό ταξίδι. Μέσα από ένα καθηλωτικό βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της, μας έδωσε μια γεύση από την άφιξή τους στο νησί, αλλά και από το εξαιρετικά πολυτελές θέρετρο όπου διαμένουν, αποδεικνύοντας ότι ζουν την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία, σαν αυτές που βλέπουμε και ονειρευόμαστε μέσα από τις διαφημιστικές μπροσούρες.

Στο βίντεο που ανέβασε, αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου καταγράφει την επιβίβασή τους στο μικρό αεροπλάνο της γραμμής. Μέσα από το παράθυρο, οι εικόνες κόβουν την ανάσα: καταπράσινα νησάκια, κοραλλιογενείς ύφαλοι και το απέραντο τιρκουάζ του Ειρηνικού Ωκεανού συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής.

Φτάνοντας στα Μπόρα Μπόρα, το ζευγάρι μεταφέρεται στο δωμάτιό του, το οποίο είναι το κλασικό, υπερπολυτελές θέρετρο πάνω στο νερό, όπου ανοίγεις την μπαλκονόπορτα και βουτάς απευθείας στα κρυστάλλινα νερά. Το πλάνο ολοκληρώνεται με τον Bruno Cerella να κάνει την πρώτη του βουτιά στην ιδιωτική τους λιμνοθάλασσα. Η ηθοποιός συνόδευσε το βίντεο με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και συναισθηματικό μήνυμα στα αγγλικά:

«Ορισμένα όνειρα ζουν στην καρδιά σου για τόσο πολύ καιρό, που σχεδόν σταματούν να φαίνονται αληθινά.

Τα Μπόρα Μπόρα ήταν ένα από τα δικά μου.

Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι μια μέρα θα βρισκόμουν πραγματικά εδώ… και το γεγονός ότι αυτός είναι ο μήνας του μέλιτος μας, το κάνει ακόμα πιο σημαντικό. Το να μοιράζομαι αυτό το ταξίδι ζωής με τον έρωτα της ζωής μου είναι κάτι που δεν θα θεωρήσω ποτέ δεδομένο.

Στιγμές σαν κι αυτές μου θυμίζουν ότι η μεγαλύτερη πολυτέλεια δεν είναι ο προορισμός… είναι το να έχουμε την υγεία μας, την ευκαιρία να δουλεύουμε σκληρά, να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και τη δυνατότητα να εξερευνούμε μαζί αυτόν τον απίστευτο κόσμο.

Η ζωή είναι όμορφη. Μην σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε».

govastiletto.gr – Ταξίδι του μέλιτος με άρωμα γενεθλίων για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Bruno Cerella