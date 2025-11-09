Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella εντοπίστηκαν πρόσφατα να απολαμβάνουν μια ρομαντική βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, πιασμένοι χέρι-χέρι, αποδεικνύοντας ότι η σχέση τους συνεχίζει να ανθίζει μετά από 1,5 χρόνο κοινής ζωής υπό τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ηθοποιός μίλησε πρόσφατα για τις αλλαγές στη ζωή της και την απόφασή της να μοιραστεί τη σχέση της με τον μπασκετμπολίστα: «Μετά από έναν γάμο, ξεκινά πάντα μια νέα περίοδος συνειδητοποίησης και αλλαγών. Από την αρχή κατάλαβα ότι η είσοδος του Bruno στη ζωή μου θα τα άλλαζε όλα, γι’ αυτό και προχώρησα. Ο γάμος θα γίνει σύντομα και οι κουμπάροι θα είναι δικοί μου άνθρωποι», τόνισε η Αθηνά.

Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι η σύνδεση με τον νέο της σύντροφο και η προσαρμογή των παιδιών της έγιναν ομαλά, χωρίς άγχος. «Ήξερα ότι είναι τόσο υπέροχος που δεν είχα καμία αμφιβολία. Όλα εξελίχθηκαν φυσικά και στους ρυθμούς που έπρεπε», εξομολογήθηκε.

Ο φωτογραφικός μας φακός του εντόπισε στο κέντρο της πόλης, με το ζευγάρι να περπατά χέρι-χέρι. Η Αθηνά Οικονομάκου τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της με το cow print set που επέλεξε να φορέσει γι’ αυτή την εμφάνιση. Η αγάπη της για τη μόδα άλλωστε, είναι γνωστή.

Πηγή φωτογραφιών: NDP Photo Agency

Govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Διασκέδασαν στα μπουζούκια με τη Νατάσα Θεοδωρίδου – Φωτογραφίες