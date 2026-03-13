Η Αθηνά Οικονομάκου διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, αφού ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Bruno Cerella, σε μια παραμυθένια τελετή στην Πάρο, το καλοκαίρι του 2026.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας είχε επιλέξει μέχρι τώρα να κρατήσει χαμηλούς τόνους γύρω από τη συγκεκριμένη ημέρα, αποφεύγοντας να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον επικείμενο γάμο της. Ωστόσο, μια πρόσφατη ανάρτησή της στα social media επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε repost μια φωτογραφία με ένα μπλουζάκι από την Πάρο και τη φράση «Wedding Time», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η μεγάλη στιγμή πλησιάζει.

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι ο γάμος της με τον Bruno Cerella είναι γεγονός, παρότι το ζευγάρι επιθυμεί να διατηρήσει την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ηθοποιός θέλει να κρατήσει το γάμο της όσο το δυνατόν πιο ιδιωτικό, χωρίς πολλές λεπτομέρειες να διαρρεύσουν προς τα έξω. Άλλωστε, η επιλογή της Πάρου δείχνει και τη διάθεση του ζευγαριού για μια ρομαντική, αλλά διακριτική τελετή, με λίγους αγαπημένους φίλους και συγγενείς στο πλευρό τους.

Παρά τη μυστικότητα που θέλει να διατηρήσει, η συγκεκριμένη δημοσίευση ήταν αρκετή για να επιβεβαιώσει επίσημα το ευχάριστο γεγονός. Όπως έγινε γνωστό πριν λίγες ημέρες, το ζευγάρι έχει ήδη στείλει «Save the date» στους καλεσμένους του, ενώ όπως όλα δείχνουν θα είναι ένας ανοιχτός γάμος.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella τα τελευταία δύο περίπου χρόνια είναι αχώριστοι. Η γνωστή ηθοποιός, λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της, ξεκίνησε να μοιράζεται στα social media τις πρώτες φωτογραφίες με τον γοητευτικό μπασκετμπολίστα.

Το περσινό καλοκαίρι, η Αθηνά Οικονομάκου δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Bruno Cerella, σε μια εκδρομή στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία, δίπλα σε καλούς φίλους τους.

Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά μέσα από το Buongiorno αποκάλυψε ότι δέχτηκε προσκλητήριο για το γάμο της ηθοποιού.

