Η Αθηνά Οικονομάκου συχνά δέχεται αρνητικά σχόλια στα social media για τον τρόπο ζωής της και τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποιεί κατά καιρούς.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Αθηνά Οικονομάκου συχνά δέχεται αρνητικά σχόλια στα social media για τον τρόπο ζωής της και τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποιεί κατά καιρούς.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.