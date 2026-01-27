Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και έδειξε ξεκάθαρα πως θέλει να κρατήσει τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως τόνισε, δεν γνωρίζει ποιος διέρρευσε πληροφορίες για την ημερομηνία του γάμου και δεν σκοπεύει να το ψάξει.

Η ηθοποιός σημείωσε ότι δεν θα ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά όταν κάτι δεν μπορεί να ελεγχθεί, πρέπει να το αποδεχτείς.

Όταν της ζητήθηκε να πει αν θα γίνει ένας εντυπωσιακός γάμος, η Αθηνά Οικονομάκου απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας πως δεν πρόκειται να αποκαλύψει τίποτα πάνω σε αυτό.

