Η Αθηνά Οικονομάκου με την Μαίρη Συνατσάκη πραγματοποίησαν event για την εταιρία ρούχων την οποία έχουν και οι τηλεοπτικές κάμερες έδωσαν το παρών.

Η ηθοποιός ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για τις φήμες που τη θέλουν να παντρεύεται τον Bruno Cerella στην Πάρο τον ερχόμενο Ιούνιο, ένα νησί που αγαπούν ιδιαίτερα.

Η απάντηση της Αθηνάς Οικονομάκου για τον γάμο της με τον Cerella

«Δεν θα είμαι στην Πάρο τον Ιούνιο. Είναι ψέματα ότι παντρεύομαι αλλά θα δούμε. Η Πάρος είναι το αγαπημένο μου νησί και του Bruno. Μέχρι εκεί», ξεκαθάρισε η Αθηνά Οικονομάκου, ωστόσο, άγνωστο παραμένει τι θα συμβεί τελικά, αφού η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο πλατό του Happy Day, επιβεβαίωσε πως πρόσφατα βρέθηκε στην Πάρο για διάφορες συζητήσεις.

Στο event βρέθηκε και η Έλενα Γαλύφα, η οποία όταν ρωτήθηκε για τον γάμο της Αθηνάς, ανέφερε πως θα είναι στον γάμο της, όμως δεν έχει λάβει προσκλητήριο. «Θα είμαι δίπλα στην Αθηνά στον γάμο της το καλοκαίρι στην Πάρο. Δεν έχω λάβει προσκλητήριο για το γάμο. Να την κυνηγήσω;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Αθηνά Οικονομάκου διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, έχοντας στο πλευρό της τον Bruno Cerella. Ο Bruno έχει μάλιστα γνωρίσει και τα παιδιά της συντρόφου του, γεγονός που δείχνει πως η σχέση τους έχει περάσει σε πιο σοβαρό στάδιο. Όπως έχει γίνει γνωστό έχει υπάρξει και πρόταση γάμου από την πλευρά του πρώην μπασκετμπολίστα, επιβεβαιώνοντας ότι οι δυο τους βλέπουν τη σχέση τους με προοπτική.

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει επιβεβαιώσει ότι θα γίνει γάμος στο άμεσο μέλλον, ωστόσο η ίδια κρατάει το χαρμόσυνο γεγονός επτασφράγιστο μυστικό!

