Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno στο Mega, όπου μίλησε για τα συνεχή δημοσιεύματα γύρω από τον γάμο της και για τον Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε εμφανώς κουρασμένη από την υπερβολική συζήτηση γύρω από το προσωπικό της θέμα.

«Έχουμε κουραστεί όλοι με τον ντόρο γύρω από τα δημοσιεύματα, είναι ανούσιο πια να το συζητάμε. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει», ανέφερε.

Στη συνέχεια εξήγησε πως όταν το κοινό ενδιαφέρεται έντονα για ένα γεγονός, ακόμα και φήμες ή ατεκμηρίωτες πληροφορίες αναπαράγονται χωρίς έλεγχο και χωρίς τη συμμετοχή της.

«Πάντα υπάρχει αναπαραγωγή που δεν εξαρτάται από μένα», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Η Φαίη Σκορδά, αναφερόμενη στην επικοινωνία που είχε με την ηθοποιό, τόνισε πως η Αθηνά δεν προκαλεί τέτοια θέματα και ζήτησε σεβασμό στην επιθυμία της να μη σχολιάζονται δημόσια προσωπικά της ζητήματα.

Govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου για Bruno Cerella: «Πριν τον γνωρίσω έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»