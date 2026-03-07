Η Αθηνά Οικονομάκου έγινε 40 ετών και δεν θα μπορούσε να μην γιορτάσει αυτή την ξεχωριστή ημέρα με τα πιο κοντινά και αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ηθοποιός μοιράστηκε, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ανήμερα των γενεθλίων της φωτογραφίες από τις στιγμές που έζησε με τους καλεσμένους της και το ροζ πάρτι που ετοίμασε.

Μέσα από τις δημοσιεύσεις της βλέπουμε τη στιγμή που η Αθηνά Οικονομάκου σβήνει τα κεράκια από τη διώροφη τούρτα της, ενώ η θεματική του πάρτι είναι η αγάπη, με αποτέλεσμα να είναι όλα ντυμένα στο ροζ και το κόκκινο. Η ίδια δείχνει πανευτυχής και ευγνώμων για τις στιγμές που βιώνει με τους αγαπημένους φίλους της και συγγενείς, ενώ δεν λείπουν και οι τρυφερές στιγμές με τον αρραβωνιαστικό της, Bruno Cerella, ο οποίος βρίσκεται πάντα στο πλευρό της.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο, όπως η Σίσσυ Χρηστίδου και η Μαίρη Συνατσάκη.

