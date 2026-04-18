Η Αθηνά Οικονομάκου πρόκειται, σε περίπου δύο μήνες, να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, στο πλευρό του αγαπημένου της, Bruno Cerella.

Ο γάμος του ζευγαριού, όπως έχει γίνει γνωστό, θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου στην Πάρο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωκά, με 120 καλεσμένους και θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι. Την προηγούμενη μέρα το μεσημέρι θα γίνει ένα pre-wedding party.

Μάλιστα, η Αθηνά Οικονομάκου έχει ήδη ξεκινήσει τις πρόβες νυφικού της, που όπως η ίδια αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της, θα είναι δημιουργία Celia Kritharioti.

Η Αθηνά Οικονομάκου είχε πει για το νυφικό της: «Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω λοιπόν με πιο χαλαρή διάθεση. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξα τη Celia Kritharioti γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα όσον αφορά το ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μου ταιριάζει και να με αντιπροσωπεύει χωρίς να χρειάζεται να μπω σε μια λογική που δεν ήταν ποτέ δική μου. Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ».

Μάλιστα, το απόγευμα της Παρασκευής 17 Απριλίου η ηθοποιός – επιχειρηματίας επισκέφθηκε το ατελιέ της γνωστής σχεδιάστριας για να κάνει την πρόβα νυφικού της, κάνοντας ένα σχετικό στόρι.

