Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα μπήκαν σε γαμήλιους ρυθμούς, υποδεχόμενοι στην Πάρος τους πρώτους καλεσμένους για το τριήμερο των εορτασμών πριν από τον γάμο τους.

Συγγενείς και στενοί φίλοι του ζευγαριού, που ταξίδεψαν κυρίως από την Ιταλία και την Αργεντινή, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή θαλάσσια εξόρμηση στο Αιγαίο.

Η παρέα επιβιβάστηκε σε πολυτελές σκάφος, πραγματοποιώντας κρουαζιέρα με στάσεις στο εντυπωσιακό Blue Lagoon και στην Αντίπαρο.

Η ημέρα κύλησε με βουτιές στα καταγάλανα νερά, μουσική, χαλαρή διάθεση, τοπικές γεύσεις και δροσερά ποτά, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για την έναρξη των γαμήλιων εκδηλώσεων.

Το γαμήλιο τριήμερο συνεχίζεται σήμερα με το pre-wedding party που θα πραγματοποιηθεί σε γνωστό beach club της Πάρου, όπου αναμένεται να δώσουν το «παρών» περίπου 400 καλεσμένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανάμεσά τους ηθοποιοί, τραγουδιστές, επιχειρηματίες, εφοπλιστές, αλλά και φίλοι του Μπρούνο Τσερέλα από τον χώρο του μπάσκετ.

Η κορύφωση των εορτασμών θα έρθει το Σάββατο, όταν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα θα ανταλλάξουν όρκους αγάπης σε μια κομψή τελετή, έχοντας στο πλευρό τους την οικογένεια και τους πιο στενούς φίλους τους, σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό των Κυκλάδων.