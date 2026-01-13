Στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στην Ελένη Παπαδόγια, μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου για τον Μπρούνο Τσερέλα, τα ταξίδια τους, τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αλλά και για τον πολυαναμενόμενο γάμο τους.

«Προσπαθώ να περνάω όμορφα και να ζω την κάθε ημέρα. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουν όλοι με τι ασχολούμαι στο εξωτερικό. Όσοι καταλαβαίνουν…», είπε αναφορικά με την καριέρα και τις μετακινήσεις τους.

Όσο για την Πάρο, η ηθοποιός αποκάλυψε: «Νιώθω πολύ ευτυχισμένη. Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Μπρούνο κι εμένα είναι αγαπημένο».

Σχετικά με τα σενάρια για τον γάμο τους, η Αθηνά σχολίασε χαμογελώντας: «Σιγά το νέο».

Govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου: Η αλήθεια για τον γάμο και η πρώτη επαφή με την οικογένεια Τσερέλα στην Αργεντινή