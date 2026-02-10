Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στη ρεπόρτερ Ελένη Παπαδόγια και στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 για τον αγαπημένο της, Bruno Cerella, τον Άγιο Βαλεντίνο και την επιθυμία να παρουσιάσει τηλεπαιχνίδι.

«Δεν μου είναι και πολύ σημαντική η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Μπορεί και να μην τη γιορτάσω. Αν είμαι με τον αγαπημένο μου, μαζί θα είμαστε φυσικά» ανέφερε αρχικά.

Σε ερώτηση για το αν τα προσκλητήρια φτάνουν ως την Αργεντινή, η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε με χαμόγελο: «Όλα καλά».

«Εγώ είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος και αισιόδοξος, οπότε είναι το φυσικό μου στοιχείο αυτό. Και δεν το κάνω επίτηδες και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος» συμπλήρωσε η γνωστή ηθοποιός.

«Ο Bruno με αποκαλεί «σύζυγο», εγώ δεν τον λέω husband, αλλά ούτως ή άλλως είμαστε ερωτευμένοι» επεσήμανε στη συνέχεια η Αθηνά Οικονομάκου, ύστερα από σχετική ερώτηση.

«Δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητές μου, αλλά ναι, δεν είμαι αρνητική» απάντησε στο ενδεχόμενο να παρουσιάσει τηλεπαιχνίδι.

