Η Κατερίνα Καινούργιου είχε μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με την Αθηνά Οικονομάκου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στη «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς, αλλά και στη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον χωρισμό της από τον Φίλιππο Μιχόπουλο.

«Δεν θέλω να με λυπούνται, ούτε θέλω να το παίζω θύμα. Οπότε, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που πολύ εύκολα σηκώνει το δάχτυλο και κριτικάρει οτιδήποτε πεις, προτιμώ κάποια πράγματα να τα κρατάω και να τα προστατεύω για τον εαυτό μου. Ο κόσμος νομίζει ότι εμένα με στήριζαν οι πρώην σύντροφοι όλη μου τη ζωή. Ότι μπορεί να βασιζόμουνα στις πλάτες ανθρώπων και είναι τόσο άσχημο γιατί αν ήξερε κανείς την πραγματικότητα, που την ξέρουν πολλοί άνθρωποι φυσικά, γελάνε. Γελάνε με αυτή την εντύπωση, αλλά τι να βγεις να πεις;

Εγώ, σκέψου, ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου. Γιατί, ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά, οπότε δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να ζητήσω τίποτα. Καμία διατροφή δεν παίρνω εγώ, έχουμε συνεπιμέλεια. Είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση», αποκάλυψε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά και αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης, που μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο που να επηρεάσει τη σχέση μας με τα παιδιά και τη μεταξύ μας σχέση. Είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να ξέρουν ότι ακόμα και αν βρουν έναν σύντροφο που είναι καταπληκτικό πλάσμα και τους τα παρέχει όλα, για μένα μην αφήσει καμία ποτέ τη δουλειά της. Ποτέ μη φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη από κανέναν. Όταν στέκεσαι στα πόδια σου, έχεις και τη δύναμη να πεις “αυτό δε μου αρέσει, το αλλάζω», πρόσθεσε η ηθοποιός.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Μαζί στο παρκέ στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup της Euroleague