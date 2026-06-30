Οι απουσίες της Βάσως Λασκαράκη και του Νίκου Μουτσινά από την ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella στην Πάρο εξακολουθούν να αποτελούν θέμα συζήτησης, αφού και οι δύο ανήκαν μέχρι πρότινος στα πρόσωπα που θεωρούνταν ιδιαίτερα κοντά στην ηθοποιό.

Παρότι περίπου 300 καλεσμένοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή εκδήλωση, η απουσία των δύο δεν πέρασε απαρατήρητη και σχολιάστηκε έντονα τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

Η απόσταση που φέρεται να έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Αθηνά Οικονομάκου και τη Βάσω Λασκαράκη έχει να κάνει με τις σχέσεις της τελευταίας με τον πρώην σύζυγο της ηθοποιού, μετά το διαζύγιό που πήραν το 2024.

Οι δύο γυναίκες είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της σειράς «Κλεμμένα Όνειρα» και διατηρούσαν στενή φιλία για χρόνια. Παράλληλα, η Βάσω Λασκαράκη είχε αναπτύξει καλές σχέσεις με τον επιχειρηματία Φίλιππο Μιχόπουλο, αφού ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος, συνεργαζόταν επαγγελματικά μαζί του στη Σαντορίνη. Έτσι, το ζευγάρι περνούσε συχνά χρόνο στο νησί, φιλοξενούμενο στο ξενοδοχείο του επιχειρηματία.

Μετά το χωρισμό της Αθηνάς Οικονομάκου και του Φίλιππου Μιχόπουλου, προέκυψαν διαφωνίες που οδήγησαν στη ρήξη των δύο άλλοτε στενών φίλων. Σήμερα δεν διατηρούν πλέον καμία επικοινωνία, ενώ η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος εξακολουθούν να έχουν σχέσεις με τον Φίλιππο Μιχόπουλο και τη σύντροφό του, Κωνσταντίνα Ευριπίδου.

Σε ό,τι αφορά τον Νίκο Μουτσινά, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της απουσίας του από την εκδήλωση. Ωστόσο, το γεγονός σχολιάστηκε, καθώς ο παρουσιαστής και η Αθηνά Οικονομάκου διατηρούσαν επί σειρά ετών στενή φιλική σχέση και είχαν συνεργαστεί στο θέατρο.

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