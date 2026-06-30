Αν και ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Bruno Cerella στην Πάρο ήταν ένα παραμυθένιο τριήμερο γεμάτο, μια συγκεκριμένη απουσία πυροδότησε αμέσως συζητήσεις. Οι πιο παρατηρητικοί πρόσεξαν από τα πλάνα και τις φωτογραφίες πως ο πατέρας της ηθοποιού δεν ήταν εκεί για να τη συνοδεύσει. Τον ρόλο αυτό ανέλαβε ο λατρεμένος της αδελφός, Νικήτας, ο οποίος την οδήγησε συγκινημένος στον γαμπρό.

Στην πραγματικότητα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πατέρας της Αθηνάς Οικονομάκου απουσιάζει από μία τόσο καθοριστική στιγμή της ζωής της.

Το ίδιο είχε συμβεί και το 2018, όταν η ηθοποιός παντρεύτηκε τον Φίλιππο Μιχόπουλο. Ο λόγος δεν είχε καμία σχέση με οικογενειακές διαφορές ή προσωπικές επιλογές, αλλά με το επάγγελμά του. Ως καπετάνιος, οι υποχρεώσεις του στη θάλασσα και τα απρόβλεπτα ταξίδια πολλές φορές δεν του επιτρέπουν να βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του, ακόμη και στις πιο σημαντικές στιγμές.

Τότε, η ίδια η Αθηνά είχε μιλήσει ανοιχτά για τη στενοχώρια της, εξηγώντας πως ο πατέρας της κλήθηκε να ταξιδέψει και δεν μπορούσε να απουσιάσει από την εργασία του, προσθέτοντας πως, μεγαλώνοντας ως κόρη καπετάνιου, είχε μάθει δυστυχώς να ζει με αυτές τις απουσίες. «Είναι καπετάνιος και τον κάλεσαν για να μπαρκάρει. Είναι μια απρόβλεπτη δουλειά… Δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι στον γάμο. Όμως ως κόρη καπετάνιου, έχω συνηθίσει να λείπει από σπουδαία γεγονότα στη ζωή μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Παρότι στον θρησκευτικό της γάμο το 2018 δεν είχε καταφέρει να βρίσκεται στο πλευρό της, αυτή τη φορά η ιστορία φαίνεται πως επαναλήφθηκε.

Ο αδελφός της στάθηκε δίπλα της, συνοδεύοντάς την μέχρι τον γαμπρό, Bruno Cerella.

Ο Νικήτας είναι επτά χρόνια μεγαλύτερος από την Αθηνά και έχει αποφοιτήσει από τη Γυμναστική Ακαδημία. Τα δύο αδέλφια διατηρούν έναν εξαιρετικά στενό δεσμό, με την ηθοποιό να έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την αδυναμία που του έχει.

Ο πατέρας της ηθοποιού

govastiletto.gr -Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Οι «επίσημες» φωτογραφίες από την ανταλλαγή όρκων στην Πάρο