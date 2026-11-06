Η Αθηνά Οικονομάκου δεν άφησε ασχολίαστο το κακόβουλο σχόλιο που δέχτηκε στα social media, απαντώντας με χιούμορ και αρκετή δόση ειρωνείας.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, η οποία συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, αυτή τη φορά αποφάσισε να αντιδράσει σε ένα αρνητικό σχόλιο που δέχτηκε κάτω από ανάρτησή της.

Το σχόλιο για τα δόντια της και η απάντηση της ηθοποιού

Αφορμή στάθηκε η παρατήρηση μιας γυναίκας σχετικά με τα δόντια της Αθηνάς Οικονομάκου, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα πάνω δόντια είναι ενιαία μασέλα πορταμπλ; Ήρεμα ρωτάω».

Η ηθοποιός δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο, επιλέγοντας να απαντήσει με ανάλογο ύφος, αλλά και με εμφανή ειρωνική διάθεση.

«Τι ωραία θα ήταν να συναντιόμασταν από κοντά να με ρωτούσες και να σου απαντούσα κι εγώ… ήρεμα απαντάω», έγραψε, συνοδεύοντας την απάντησή της με ένα emoji που κλείνει το μάτι.

Η ανάρτηση στο Instagram για τα κακεντρεχή σχόλια

Στη συνέχεια, η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε το σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας με χιούμορ τη στάση της απέναντι στα αρνητικά μηνύματα που κατά καιρούς λαμβάνει.

«Με ρωτάνε συχνά αν απαντάω στα κακεντρεχή σχόλια… λέω συνήθως όχι, μόνο αν καμιά φορά έχω όρεξη… Η όρεξη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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