Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνάντησε τις τηλεοπτικές κάμερες η Αθηνά Οικονομάκου, λίγο μετά την επιστροφή της από την Αργεντινή, όπου ταξίδεψε μαζί με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούσαν τόσο στη σχέση τους, όσο και στο ενδεχόμενο γάμου.

Η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε με ιδιαίτερη θέρμη στο ταξίδι της, τονίζοντας πως η Αργεντινή είναι μια χώρα που αγαπά, ενώ εξήγησε ότι η επίσκεψη είχε οικογενειακό χαρακτήρα.

Όπως είπε, τόσο εκείνη, όσο και ο Μπρούνο είχαν ελεύθερο χρόνο και θέλησαν να τον αξιοποιήσουν για να βρεθούν κοντά στους δικούς του ανθρώπους.

Σε ερώτηση για τον γάμο, η ηθοποιός απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί να ανακοινώσει ημερομηνίες ή σχέδια.

Τόνισε ωστόσο, ότι βιώνει μια πολύ όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, περιγράφοντας τη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα ως ζεστή, γεμάτη γέλιο και καλή διάθεση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη μητέρα του συντρόφου της, λέγοντας ότι η συνάντησή τους ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη και πως πρόκειται για μια πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία μάλιστα αναμένεται να επισκεφθεί και την Ελλάδα.

Η Αθηνά Οικονομάκου δεν έκρυψε τη χαρά της για όσα ζει αυτή την περίοδο, επιλέγοντας όμως να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να προστατεύσει τις προσωπικές της στιγμές.

