Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και ο Γρηγόρης Μπάκας συνάντησε την Αθηνά Οικονομάκου στο αεροδρόμιο μαζί με την Μαίρη Συνατσάκη, κατά την επιστροφή τους από επαγγελματικό ταξίδι τους.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ανανεωμένο look στα μαλλιά της και αποκάλυψε πώς αντέδρασε ο σύντροφός της, Bruno Cerella όταν την είδε.

Η Αθηνά Οικονομάκου είπε: «Με είδε ο Bruno, δεν θέλω να του κάνω έτσι εκπλήξεις και με χωρίσει και πάει αλλού και χάσουμε τον γαμπρό. Το έκανα για την αλλαγή, έτσι μου ήρθε, πάνω στην τρέλα».

