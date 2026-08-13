Η Αθηνά Οικονομάκου παραχώρησε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στη γαλλική ιστοσελίδα ETUU, μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια στη Σκάλα Λακωνίας, την πορεία της στην υποκριτική και την επιχειρηματικότητα, αλλά και για τη μητρότητα και την προσωπική της εξέλιξη.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που είχε από τον εαυτό της, ήδη από μικρή ηλικία, αλλά και στη μακρά διαδρομή της μέσα από 14 χρόνια ψυχοθεραπείας και προσωπικής αναζήτησης.

Τα παιδικά χρόνια και το «good girl syndrome»

Η Αθηνά Οικονομάκου θυμήθηκε τα χρόνια που μεγάλωσε στη Σκάλα Λακωνίας, περιγράφοντας μια απλή και ανέμελη παιδική ηλικία, γεμάτη παιχνίδι, μπάνια και παγωτά.

Παράλληλα, όμως, από μικρή είχε μάθει να είναι υπεύθυνη και πειθαρχημένη. Ο πατέρας της έλειπε συχνά, λόγω της δουλειάς του στη θάλασσα, ενώ η μητέρα της έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην υπευθυνότητα.

Η ίδια συνδέει αυτή την ανάγκη να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των άλλων με αυτό που αποκαλεί «good girl syndrome», δηλαδή την τάση να βάζει κανείς πρώτα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των άλλων, και μετά τις δικές του.

Στα 17 της μετακόμισε στην Αθήνα, όμως οι ρίζες της στη Λακωνία παρέμειναν σημαντικό κομμάτι της ζωής της.

«Οι ρίζες μου με κρατούσαν πάντα προσγειωμένη, όσο κι αν άλλαζε η ζωή μου», ανέφερε, εξηγώντας πως όσο περισσότερο κάποιος αισθάνεται καλά με τον εαυτό του, τόσο λιγότερο έχει ανάγκη να αποδείξει πράγματα στους γύρω του.

«Τα παιδιά μου είναι το συναισθηματικό μου κέντρο»

Η μητρότητα αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της συνέντευξής της. Η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία έχει δύο παιδιά, εξήγησε πως ο ερχομός τους άλλαξε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή και τις προτεραιότητές της.

«Τα παιδιά μου είναι το συναισθηματικό μου κέντρο και όλα τα υπόλοιπα προσαρμόζονται γύρω τους», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, μίλησε για την πίεση που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες, αλλά και για την προσπάθεια να απομακρυνθεί από την ανάγκη να είναι όλα τέλεια.

«Δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειες για να έχουμε αξία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η προσωπική διαδρομή μέσα από 14 χρόνια ψυχοθεραπείας

Η ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στα 14 χρόνια ψυχοθεραπείας και προσωπικής δουλειάς, μέσα από τα οποία, όπως περιγράφει, κατάφερε να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της και τις πραγματικές της ανάγκες.

Όπως προκύπτει από τη συνέντευξή της, για εκείνη, η ευτυχία συνδέεται πλέον με την ισορροπία ανάμεσα σε όσα αισθάνεται, όσα σκέφτεται, και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ζει.

Ο φόβος και η αβεβαιότητα, όπως παραδέχεται, δεν εξαφανίζονται απαραίτητα με τα χρόνια. Αυτό που αλλάζει είναι η ικανότητα να συνεχίζει κανείς την πορεία του, παρά τις δυσκολίες.

«Η μεγαλύτερη αποτυχία είναι να μην προσπαθήσεις», τόνισε.

Παρά την επαγγελματική της πορεία, τα ταξίδια και τις πολλές δραστηριότητές της, η Αθηνά Οικονομάκου εξηγεί πως οι πιο ουσιαστικές στιγμές χαράς, εξακολουθούν να βρίσκονται στα απλά πράγματα: στην οικογένεια, στους φίλους και στα καλοκαίρια στην Ελλάδα.

Κλείνοντας, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, υπογραμμίζοντας πως ακόμη και οι στόχοι που σήμερα μοιάζουν μακρινοί μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, αρκεί να υπάρχει προσπάθεια, επιμονή και η διάθεση να κάνει κανείς το επόμενο βήμα, ακόμη και όταν φοβάται.