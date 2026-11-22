Για μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία της, η οποία στάθηκε αφορμή να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές της, μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου, σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Μιλώντας στο περιοδικό InStyle, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στις σημαντικές αλλαγές που επέλεξε να κάνει στην καθημερινότητά της, στην αξία που έχει για εκείνη ο γάμος, καθώς και στη σχέση της με τον Bruno Cerella.

Υπήρξε μια κομβική στιγμή, μια σκέψη, μια απόφαση, μετά από την οποία αποφάσισες να τα αλλάξεις όλα;

H ψυχοθεραπεία ήταν σίγουρα η αρχή αυτής της διαδρομής. Με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου, να αναγνωρίσω τα μοτίβα μου και να συνειδητοποιήσω πόσο συχνά παραμέριζα τις δικές μου ανάγκες για να ανταποκριθώ σε όλα όσα νόμιζα ότι πρέπει να κάνω. Αν όμως έπρεπε να ορίσω χρονικά ένα red flag, ένα καμπανάκι που με έκανε να σταματήσω και να κοιτάξω πραγματικά τι μου συμβαίνει, θα ήταν η ολική ρήξη μηνίσκου που έπαθα ξαφνικά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος συγκεκριμένος τραυματισμός.

«Εκείνη η στιγμή με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο βαθιά μπορεί να επηρεάσει το σώμα μας η ψυχική μας κατάσταση και πόσο συχνά η σωματική μας ταλαιπωρία μπορεί να συνδέεται με όσα κουβαλάμε μέσα μας. Για μένα, ήταν σαν το σώμα μου να έβαλε ένα φρένο τη στιγμή που εγώ δεν έδινα στον εαυτό μου την άδεια να σταματήσει», θα πει στη συνέχεια η Αθηνά Οικονομάκου.

Και συμπλήρωσε: «Μέσα από αυτή την εμπειρία ήρθα αντιμέτωπη με το πόσο είχα πιέσει τον εαυτό μου, πόσο είχα αγνοήσει τα όριά μου και πόσο είχα απομακρυνθεί από τις πραγματικές μου ανάγκες. Ήταν το σημείο που κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να ζω με τον ίδιο τρόπο. Έπρεπε να επιστρέψω σε μένα, να ακούσω τον εαυτό μου και να αρχίσω να με φροντίζω με τον τρόπο που φρόντιζα όλα τα υπόλοιπα».

Για τη σημασία του γάμου, η Αθηνά Οικονομάκου τόνισε: «Δεν θεωρώ ότι ο γάμος δημιουργεί την αγάπη ή κάνει μια σχέση πιο δυνατή από μόνος του, αλλά μπορεί να δώσει έναν όμορφο, συμβολικό τρόπο να επιβεβαιώσεις της επιλογή σου να είσαι με τον άλλον».

«Όταν έχεις ζήσει αρκετά και έχεις περάσει από διάφορες εμπειρίες, μπορεί να δυσκολεύεσαι να πιστέψεις, ότι κάτι τόσο όμορφο μπορεί να είναι αληθινό. Με τον Bruno, όμως, αυτό που με έκανε να νιώσω ασφάλεια, ήταν η συνέπεια ανάμεσα σε αυτά που λέει, και σε αυτά που κάνει. Δεν είναι μόνο όσα δείχνει ή λέει, αλλά ο τρόπος που είναι καθημερινά δίπλα μας. Με τον καιρό έμαθα να εμπιστεύομαι περισσότερο αυτό που ζω και να μην αναζητώ διαρκώς πού μπορεί να κρύβεται κάτι διαφορετικό», κατέληξε η ηθοποιός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη InStyle Greece (@instylegreece)

govastiletto.gr -«Είναι θεωρώ χυδαίο»: Συγκλονισμένη η Αθηνά Οικονομάκου για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»