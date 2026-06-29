Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις πρώτες στιγμές μετά την ανταλλαγή των όρκων τους, επιλέγοντας αυτή τη φορά έναν πιο χαλαρό τρόπο για να ολοκληρώσουν το γαμήλιο τριήμερο.

Λίγες ώρες μετά το μεγάλο πάρτι στο Barbarossa της Πάρου, οι νεόνυμφοι επιβιβάστηκαν σε σκάφος μαζί με συγγενείς και στενούς φίλους, πραγματοποιώντας μια καλοκαιρινή εξόρμηση στις μαγευτικές παραλίες της Αντιπάρου.

Με φόντο τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, το ζευγάρι απόλαυσε στιγμές ξεγνοιασιάς, βουτιές, μουσική και χαλάρωση, αφήνοντας πίσω την ένταση των προηγούμενων ημερών και κλείνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τις εορταστικές εκδηλώσεις του γάμου τους.

Στην παρέα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Σίσσυ Χρηστίδου, η Χριστίνα Κοντοβά, η Λένα Δροσάκη, η Νικόλ Παναγιώτου και η Ευγενία Σαμαρά, οι οποίοι μοιράστηκαν μοναδικές στιγμές με το ζευγάρι.

Οι εορτασμοί είχαν ξεκινήσει την Παρασκευή με το εντυπωσιακό pre-wedding party σε beach club της Πάρου, ενώ κορυφώθηκαν το Σάββατο με την ιδιαίτερα συγκινητική τελετή ανταλλαγής όρκων, παρουσία αγαπημένων φίλων και συγγενών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

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