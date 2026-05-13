Σε τροχιά γάμου βρίσκεται πλέον επίσημα η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella. Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του, με τη γνωστή ηθοποιό να αποκαλύπτει την πρόταση γάμου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ανεβάζοντας ένα καρουζέλ με άκρως τρυφερές φωτογραφίες, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τα ευχάριστα στιγμιότυπα, εισπράττοντας εκατοντάδες ευχές για το κοινό τους μέλλον.

Το ζευγάρι, που ετοιμάζεται να επισημοποιήσει τη σχέση του με πολιτικό γάμο στην Αττική, δείχνει να διανύει μία από τις πιο έντονες και χαρούμενες περιόδους της κοινής του ζωής. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Αθηνά Οικονομάκου, ο Bruno Cerella φαίνεται τη στιγμή που γονατίζει μπροστά της και της ζητά να τον παντρευτεί, με την ηθοποιό να κάνει γκριμάτσες, αλλά να μην κρύβει τη χαρά και τη συγκίνησή της.

«Oops we did it again», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης η Αθηνά Οικονομάκου, επιβεβαιώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο ότι νιώθει πιο απελευθερωμένη από ποτέ, ενώ δεν φοβάται να μοιραστεί τη χαρά της. Οι εικόνες έκαναν γρήγορα τον γύρο των social media.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν θα γίνει θρησκευτικός γάμος, γιατί ο μέλλοντας σύζυγος της Αθηνάς Οικονομάκου είναι καθολικός.

Η αγγελία του γάμου

Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στη Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονυσίου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφιαιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Αυτή είναι η αναγγελία του γάμου τους – Ανατροπή με την τοποθεσία