Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Αθηνά Οικονομάκου ταξίδεψε στο Μιλάνο για να βρεθεί στο πλευρό του Bruno Cerella, αυτή τη φορά μαζί με τα δύο παιδιά της, τον Μάξιμο και τη Σιέννα.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τρυφερές στιγμές από το ταξίδι, με φωτογραφίες που αποτυπώνουν την οικογενειακή τους καθημερινότητα και την αγάπη ανάμεσά τους.

Σε ένα από τα πιο χαριτωμένα στιγμιότυπα, η τετραμελής οικογένεια ποζάρει μαζί, δείχνοντας την αρμονία και τη ζεστασιά στις σχέσεις των παιδιών με τον μπασκετμπολίστα.

Μικρές στιγμές στο γήπεδο, χαμόγελα και αγκαλιές κάνουν σαφές ότι αυτή η οικογενειακή έξοδος είναι γεμάτη αγάπη και ενότητα.

Πηγή: instagram