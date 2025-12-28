Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν … χριστουγεννιάτικα στολίδια για το δέντρο τους, λίγο πριν αναχωρήσουν για την Αργεντινή, όπου θα περάσουν την αλλαγή του χρόνου.

Το ζευγάρι επέλεξε να προσθέσει στο δέντρο δύο στολίδια που απεικονίζουν τα ομοιώματά τους, προσθέτοντας μια προσωπική και γλυκιά πινελιά στις γιορτές.

Η γνωριμία τους έγινε ευρέως γνωστή την άνοιξη του 2023, όταν άρχισαν να εμφανίζονται μαζί και να δημοσιεύουν διακριτικές αναρτήσεις στα social media. Από τότε η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα αλλά σταθερά, με το ζευγάρι να μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε η πρόταση γάμου από τον Μπρούνο Τσερέλα, σε μια ρομαντική στιγμή, με την Αθηνά Οικονομάκου να λέει το «ναι». Παρότι δεν έχουν αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες, οι πληροφορίες θέλουν τον γάμο να γίνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Φέτος, επέλεξαν να γιορτάσουν τις γιορτές μακριά από την Ελλάδα, στην Αργεντινή, σε ένα πιο προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον. Τα στολίδια με τα ομοιώματά τους δείχνουν όχι μόνο τη χαρά τους για τις γιορτές, αλλά και την εδραίωση της αγάπης τους, αφήνοντας υποσχέσεις για ένα 2026 γεμάτο ενότητα και ευτυχία.

