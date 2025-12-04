Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύντροφός της, που μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, ζουν τον απόλυτο έρωτα και, όπως όλα δείχνουν, προετοιμάζονται για τον γάμο.

Μάλιστα, όπως έχει αποκαλύψει αρκετές φορές η Αθηνά Οικονομάκου, εκείνη και ο σύντροφός της, Bruno Cerella ετοιμάζουν ένα κοινό επαγγελματικό εγχείρημα. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας αποκάλυψε πρώτη φορά μέσα από τα social media για το τι πρόκειται ακριβώς να κάνει με τον Bruno.

Το ζευγάρι δημιούργησε ένα μέρος στην καρδιά του Μιλάνου, όπου μητέρες και γυναίκες θα μπορούν να πηγαίνουν για να εργαστούν, να χαλαρώσουν ή να γυμναστούν, αφήνοντας τα παιδιά τους ή τους τετράποδους φίλους τους σε ασφαλές μέρος με καταρτισμένους ανθρώπους για παιχνίδια και δραστηριότητες.

Η Αθηνά Οικονομάκου έγραψε στα Instagram Stories της: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που είμαι συνιδιοκτήτρια και μέλος μιας υπέροχης ομάδας που ανοίγει τις πόρτες του @wome_milano, ενός γυναικείου χώρου στην καρδιά του Μιλάνου.

Εδώ μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου, να χαλαρώσεις, να γυμναστείς ή να εργαστείς… χωρίς να χρειάζεται να αφήσεις πίσω τα παιδιά ή τον σκύλο σου. Προσφέρουμε ειδικά διαμορφωμένο παιδικό χώρο με επίβλεψη και δημιουργικές δραστηριότητες, καθώς και ένα φιλικό προς τα κατοικίδια περιβάλλον, ώστε να μπορείς να τους φέρεις όλους μαζί σου.

Με υπηρεσίες ευεξίας, ομορφιάς, γυμναστικής και χώρο εργασίας, το WOME είναι ένας χώρος σχεδιασμένος για να σε βοηθήσει να αναπνεύσεις, να βρεις ισορροπία και να νιώσεις ότι πραγματικά ανήκεις κάπου».

