Με αφορμή το ντεμπούτο της στον χώρο του παιδικού βιβλίου, η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, όπως προβλήθηκε στο «Happy Day».

Η ηθοποιός «λύγισε» από συγκίνηση μπροστά στους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας την προσωπική ιστορία και τα συναισθήματα πίσω από τη δημιουργία του παραμυθιού της.

Νικόλ Παναγιώτου-Μαίρη Συνατσάκη-Αθηνά Οικονομάκου-Χριστίνα Κοντοβά

Ειδικότερα, η Αθηνά Οικονομάκου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η ιδέα για αυτό το παραμύθι ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, νομίζω ότι έχει να κάνει με βιωματικές εμπειρίες. Με αλλαγές που έγιναν στη ζωή μου, με αποφάσεις, με προσωπική δουλειά. Σκέφτηκα, με έναν τρόπο, να γράψω κάτι που να δηλώνει τη δική μου πορεία και τις δικές μου συνειδητοποιήσεις».

«Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί πραγματικά είναι κάτι πολύ δικό μου. Γενικότερα δεν είμαι πολύ εξωστρεφής άνθρωπος οπότε με αυτή την κίνηση νομίζω ότι “ανοίγω” λίγο παραπάνω».

«Εκφράζω τα δικά μου συναισθήματα, τον δικό μου κόσμο, τις δικές μου ιδέες, τη δική μου ζωή. Με έναν τρόπο πολύ πιο έμμεσο και ιδιαίτερο συνδέομαι με τον κόσμο και περισσότερο με τα παιδιά» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Αθηνά Οικονομάκου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.

Δείτε το βίντεο:

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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