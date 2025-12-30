Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella βρίσκονται για την Πρωτοχρονιά στην Αργεντινή και έχουν ήδη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους τους πολλά στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.

Αυτό το μέρος έχει ιδιαίτερη σημασία για τον μπασκετμπολίστα, μιας και έχει καταγωγή από εκεί.

Η ηθοποιός και ο εκλεκτός της καρδιάς της έχουν κάνει πολλές δραστηριότητες, ενώ σήμερα, Τρίτη 30/12, βρέθηκαν στους καταρράκτες Ιγκουασού, οι οποίοι βρίσκονται στα σύνορα της πολιτείας Παρανά, που ανήκει στη Βραζιλία και της επαρχίας Μισιόνες, που ανήκει στην Αργεντινή.

Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την επίσκεψή τους, με τα στιγμιότυπα να κόβουν την ανάσα. Μάλιστα, οι δυο τους ποζάρουν σε πολλά από αυτά αγκαλιασμένοι, δείχνοντας πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

