Οι καλοκαιρινές εξορμήσεις της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella συνεχίζονται, με το αγαπημένο ζευγάρι να ταξιδεύει αυτό το Σαββατοκύριακο στη μαγευτική Νάξο.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αθηνά Οικονομάκου