Η Αθηνά Οικονομάκου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello! και μίλησε για τα μαθήματα που έχει πάρει από τα λάθη της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο την επανατοποθέτησε ως άνθρωπο η μητρότητα.

Η ηθοποιός, που σε λίγους μήνες θα παντρευτεί για δεύτερη φορά τον σύντροφό της Bruno Cerella, αποκάλυψε επίσης ποιο είναι το βασικό της μέλημα σε σχέση με τα παιδιά, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι να παραμένει και η ίδια χαρούμενη και ήρεμη για να μπορούν να μεγαλώνουν κι εκείνα σε ένα υγιές περιβάλλον.

Πόσο σας άλλαξε η μητρότητα και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας σε σχέση με τα παιδιά σας; Υπάρχει κάποιο επίθετο που θα μπορούσε να σας χαρακτηρίζει;

Η μητρότητα δεν με άλλαξε απλώς, με επανατοποθέτησε. Με έκανε να δω τον εαυτό μου πιο καθαρά, να καταλάβω τι έχει πραγματικά αξία και τι όχι. Με έφερε αντιμέτωπη με μένα, με τις αντοχές μου, με τα όριά μου, αλλά και με μια πλευρά αγάπης που δεν ήξερα ότι υπάρχει.

Οι προτεραιότητές μου πια είναι πολύ ξεκάθαρες. Δεν αφορούν μόνο το να είναι καλά τα παιδιά μου, αλλά και το πώς μεγαλώνουν. Επιθυμώ να νιώθουν ασφάλεια, να έχουν αυτοπεποίθηση, να μεγαλώνουν ελεύθερα, αλλά και να διαθέτουν αξίες και όρια. Αν θα έπρεπε να περιγράψω τον εαυτό μου ως μητέρα, θα έλεγα ότι είμαι παρούσα, και με την κυριολεκτική και με τη μεταφορική σημασία της λέξης.

Ποιο είναι το κύριο μέλημά σας ως μητέρα προκειμένου να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά σας;

Το βασικό μου μέλημα δεν είναι απλώς να είναι ευτυχισμένα με την έννοια της στιγμής, αλλά να έχουν τα εφόδια ώστε να μπορούν να σταθούν στη ζωή τους, να πατούν γερά στα πόδια τους. Παράλληλα, πιστεύω ότι τα παιδιά καθρεφτίζουν τους γονείς τους. Δηλαδή, αν ένας γονιός είναι καλά, ισορροπημένος και συνδεδεμένος με τον εαυτό του, αυτό περνά και στα παιδιά.

Οπότε, για μένα είναι σημαντικό να φροντίζω και τον εαυτό μου – γιατί τελικά ένας ευτυχισμένος γονιός μπορεί να μεγαλώσει και πιο ευτυχισμένα παιδιά. Από εκεί και πέρα, θέλω να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, αλλά και να μάθουν να διαχειρίζονται τις δυσκολίες. Δεν μπορείς να τα προστατεύσεις από όλα, αλλά μπορείς να τους δώσεις τα εργαλεία για να μάθουν να προχωρούν.

Πιστεύετε ότι οι γυναίκες έχουν δικαίωμα στην αναζήτηση της συνεχούς ευτυχίας ή οι περισσότερες εγκλωβίζονται σε μια καθημερινότητα με προβλήματα και υποχρεώσεις και δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στην προσωπική ευημερία τους;

Πιστεύω ακράδαντα ότι όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα στην ευτυχία, αλλά, στην πράξη, πολλές φορές μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Οι υποχρεώσεις, η καθημερινότητα και οι ρόλοι που καλούνται να διαχειριστούν τις απομακρύνουν από αυτόν τον στόχο. Για μένα, όμως, είναι πολύ σημαντικό να μη χάνεται η σύνδεση με τον εαυτό μας. Η ευημερία δεν είναι πολυτέλεια, είναι βάση. Κι όταν μια γυναίκα είναι καλά με τον εαυτό της, αυτό επηρεάζει θετικά και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής της.

Αν κοιτάζατε πίσω, θα αλλάζατε κάτι;

Όχι, δεν θα άλλαζα τίποτα. Ακόμη και τα λάθη ή οι δύσκολες στιγμές είναι μέρος της διαδρομής μας και μας φέρνουν πιο κοντά στο σημείο όπου είμαστε σήμερα. Το θέμα είναι τα παθήματα να γίνονται μαθήματα και να μη σταματάμε να προχωράμε και να εξελισσόμαστε.

Τι σας έκανε πιο δυνατή στη ζωή, τα λάθη σας ή οι επιτυχίες σας;

Σίγουρα τα λάθη μου. Είναι αυτά που με έφεραν αντιμέτωπη με τον εαυτό μου και με έκαναν να καταλάβω καλύτερα ποια είμαι και τι θέλω. Οι επιτυχίες σε επιβεβαιώνουν, αλλά τα λάθη σε εξελίσσουν.

