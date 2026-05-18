Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν το Σάββατο 16 Μαΐου σε στενό κύκλο, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, με ελάχιστους καλεσμένους και έντονα συναισθηματικό κλίμα.

Ο γάμος τους, που είναι μικτός μεταξύ Ορθόδοξου και Καθολικού, σχολιάστηκε και από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη διαφοροποίηση σε σχέση με τους υπόλοιπους γάμους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στην περίπτωση γάμου μεταξύ Καθολικού και Ορθόδοξου βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι όπως όλοι οι γάμοι. Δεν έχει κάποια διαφορά από τους άλλους γάμους. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε Μητρόπολη, και βγαίνουν οι σχετικές άδειες».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η τελετή πραγματοποιήθηκε σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, σημειώνοντας: «Ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο, ήταν λίγοι οι καλεσμένοι. Το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, τη συγκίνηση, με όλα».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον τους, η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα εντυπωσιακό νυφικό από δαντέλα και λευκές καμέλιες, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα εμφανίστηκε με μπεζ κοστούμι και λευκό πουκάμισο, με το ζευγάρι να δείχνει ιδιαίτερα συγκινημένο, αλλά και ευτυχισμένο σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του.

