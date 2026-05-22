Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντόπισε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» (ALPHA) την Αθηνά Οικονομάκου. Οι ρεπόρτερ προσέγγισαν τη γνωστή ηθοποιό και τη ρώτησαν για τον μυστικό της γάμο με τον Bruno Cerella στην Αθήνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε πολύ κλειστό κύκλο, με μόλις 10 καλεσμένους.

«Ευχαριστούμε να είστε καλά. Είναι όλα πολλά ωραία. Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για την οικογένειά μας και τους στενούς φίλους. Είμαι χαρούμενη», αρκέστηκε να πει στις κάμερες η ηθοποιός, χωρίς να δίνει παραπάνω λεπτομέρειες αφού ήταν μια ημέρα που θέλει να κρατήσει μόνο για την ίδια, τον σύζυγό της και τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Aμέσως μετά την τελετή η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella επέλεξαν να περάσουν οικογενειακές στιγμές χαλάρωσης σε ένα από τα πιο πολυτελή resorts της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το υπερπολυτελές One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα.

Βρέθηκαν εκεί μαζί με τα δύο παιδιά της ηθοποιού, τον 8χρονο Μάξιμο και την 5χρονη Σιέννα, θέλοντας να απολαύσουν λίγες στιγμές ηρεμίας μετά από μία από τις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής τους.

