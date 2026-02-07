Η είδηση της πρότασης γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου ήταν από εκείνες που συγκίνησαν και ταυτόχρονα ενθουσίασαν το κοινό. Σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό, στη ρομαντική Λίμνη Κόμο της Ιταλίας, η ηθοποιός δέχθηκε την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, τον Bruno Cerella, αποδεικνύοντας ότι κάποιες φορές ένας χρόνος είναι αρκετός για να καταλάβεις ότι ζεις κάτι πραγματικά μοναδικό.

Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα, με την Αθηνά Οικονομάκου να λέει το μεγάλο «ναι», παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε δηλώσει πως ο γάμος δεν αποτελούσε προτεραιότητα στη ζωή της. «Δεν με απασχολεί ο γάμος, δεν είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου σαν προτεραιότητα ή ότι σημαίνει κάτι παραπάνω σε μια σχέση που επί της ουσίας έχει αυτή τη δυναμική».

Την ώρα που όλοι αναμένουν αυτό το γάμο, που φημολογείται ότι θα γίνει φέτος το καλοκαίρι στο αγαπημένο της νησί, την Πάρο, μια πρόσφατη δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μας γέννησε μια μεγάλη απορία: Πόσο μπορεί να κοστίζει το δαχτυλίδι αρραβώνων της Αθηνάς Οικονομάκου;

Το δαχτυλίδι είναι μονόπετρο, με μεγάλη κεντρική οβάλ πέτρα και λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε κόσμημα υψηλής αισθητικής. Αν πρόκειται για φυσικό διαμάντι, μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους, δεμένο σε λευκόχρυσο ή πλατίνα, τότε η αξία του θα μπορούσε να ξεκινά από περίπου 5.000 ευρώ και να φτάνει ή και να ξεπερνά τις 10.000-15.000 ευρώ, ανάλογα με τα καράτια, την καθαρότητα και την κοπή της πέτρας.

Από την άλλη, αν πρόκειται για moissanite, μια εξαιρετικά δημοφιλή και πολυτελή εναλλακτική του διαμαντιού, τότε το κόστος θα μπορούσε να κυμαίνεται από 800 έως 2.000 ευρώ, χωρίς να χάνει σε λάμψη ή εντυπωσιασμό.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου: Η εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της και η αντίδραση του Bruno Cerella μόλις την είδε