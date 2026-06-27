Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella υποδέχτηκαν στην Πάρο τα αγαπημένα τους πρόσωπα, σε ένα γαμήλιο τρίημερο πάρτι.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα το Σάββατο 16 Μαΐου, γιορτάζει την ένωσή του έχοντας στο πλευρό του τους φίλους του και την οικογένειά του.

Τόσο η Αθηνά Οικονομάκου όσο και ο Bruno Cerella μοιράζονται με τους χιλιάδες διαδικτυακούς ακολούθους τους φωτογραφίες από τα wedding parties τους.

Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε μια φωτογραφία, στην οποία τη βλέπουμε να ποζάρει μαζί με τη μητέρα του Bruno Cerella, Claudia Viviana Val.

govastiletto.gr – Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο γαμήλιο πάρτι των Οικονομάκου και Cerella