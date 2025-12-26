Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε να περάσει το φετινό χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στην πιο όμορφη συντροφιά, εκείνη των παιδιών της. Η δημοφιλής ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο με τον Μάξιμο και τη Σιέννα, δείχνοντας πώς η οικογενειακή θαλπωρή αποτελεί για εκείνη την ουσία των γιορτών.

Η Αθηνά Οικονομάκου λοιπόν, στην φωτογραφία φαίνεται να κρατά τα παιδιά της στην αγκαλιά της στο χθεσινοβραδινό ρεβεγιόν, μια τρυφερή στιγμή ανάμεσά τους. Η ίδια έγραψε «Σβήσαμε» προκειμένου να δείξει ότι ήρθε η στιγμή να πάνε… για ύπνο.

Η Αθηνά Οικονομάκου είναι μια από τις πιο γνωστές κυρίες της showbiz και έχει κάνει πολλές συνεργασίες, τόσο στην τηλεόραση όσο και στα social media. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram και το όνομά της τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ στο χώρο.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ανάρτηση όπου άνοιξε την καρδιά της για τις επιτυχίες της, αναφέροντας πως με πολύ δουλειά κατάφερε να μένει σε ένα τέτοιο σπίτι όπως είναι αυτό που μένει τώρα.

