Μόλις λίγες ημέρες μετά το γαμήλιο τριήμερο στην Πάρο με τον Bruno Cerella, η Αθηνά Οικονομάκου ετοίμασε ξανά βαλίτσες, αυτή τη φορά με προορισμό το Λονδίνο.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας συνδύασε αυτό το ταξίδι με μια μοναδική εμπειρία για τους φίλους της ταχύτητας, καθώς η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά αυτές τις μέρες στο βρετανικό Grand Prix της Formula 1, στην πίστα του Σίλβερστοουν. Η ίδια μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με τους ακόλουθούς της στο Instagram, ανεβάζοντας μια σειρά από stories.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, στο πλευρό της δεν είδαμε τον Bruno Cerella, αλλά τη Νικολέττα Ράλλη.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella έζησαν στα τέλη Ιουνίου ένα ξεχωριστό τριήμερο στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς που ταξίδεψαν στο κυκλαδίτικο νησί για να μοιραστούν μαζί τους αυτή τη νέα σελίδα της κοινής τους ζωής.

Η κορυφαία στιγμή του τριημέρου ήταν η τελετή ανταλλαγής όρκων, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα. Ακολούθησε η μεγάλη γαμήλια δεξίωση, με ένα προσεγμένο μενού που έφερε έντονα στοιχεία της κυκλαδίτικης και μεσογειακής κουζίνας.

Το γαμήλιο τριήμερο ολοκληρώθηκε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, με το ζευγάρι και την παρέα του να συνεχίζουν τους εορτασμούς στο νησί.

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