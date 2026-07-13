Μια καλοκαιρινή ημέρα γεμάτη ήλιο, θάλασσα και οικογενειακές στιγμές μοιράστηκε η Αθηνά Οικονομάκου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την εξόρμησή της στο Σούνιο μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα δύο της παιδιά, αποτυπώνοντας στιγμές χαλάρωσης και παιχνιδιού δίπλα στη θάλασσα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε στα αγγλικά: «Ξυπνώντας μέσα στο απέραντο γαλάζιο, περνώντας κάθε στιγμή μαζί και κλείνοντας τη μέρα κάτω από τον Ναό του Ποσειδώνα. Το καλοκαίρι στα καλύτερά του».

Το άλμπουμ συγκέντρωσε γρήγορα πλήθος θετικών σχολίων και ευχών από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι ξεχώρισαν τις οικογενειακές στιγμές και το καλοκαιρινό κλίμα της εξόρμησης.

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