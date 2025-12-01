Η Αθηνά Οικονομάκου μπήκε και επίσημα στο πνεύμα των Χριστουγέννων, στολίζοντας το σπίτι της μαζί με τον σύντροφό της, Bruno Cerella, και τα δύο παιδιά τους.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη διαδικασία στο Instagram, δείχνοντας το τεράστιο και εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο τους, που γέμισε το σαλόνι με ζεστασιά και χρώμα.

Η οικογένεια πέρασε μια όμορφη Κυριακή μαζί, προσθέτοντας τις τελευταίες πινελιές στη διακόσμηση και φέρνοντας στο σπίτι το εορταστικό κλίμα.

Όπως φαίνεται, η Αθηνά απολαμβάνει αυτή την περίοδο με τους δικούς της ανθρώπους, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις και μοιράζοντας χαμόγελα στους μικρούς της βοηθούς.

Η ανάρτηση της ηθοποιού δείχνει όχι μόνο την αγάπη της για τις γιορτές, αλλά και τη στενή οικογενειακή στιγμή που ζουν μαζί, με τη χαρά των Χριστουγέννων να γίνεται κεντρικός πρωταγωνιστής στο σπίτι τους.

