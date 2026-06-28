Αθηνά Οικονομάκου: Τα πρώτα λόγια μετά την τελετή ανταλλαγής όρκων – «Ο Bruno με αγκάλιασε, με εμπιστεύτηκε»

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στην Πάρο, το απόγευμα του Σαββάτου 27/6. Το ζευγάρι είχε στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα και φίλους από τον καλλιτεχνικό χώρο, που ταξίδεψαν στο νησί για να μοιραστούν μαζί τους αυτή τη σημαντική ημέρα.

Το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου για την τελετή ανταλλαγής όρκων με τον Bruno Cerella είχε την υπογραφή της κορυφαίας Ελληνίδας σχεδιάστριας, Celia Kritharioti, ενώ στο πλευρό της βρίσκονταν ο αδερφός της, Νικήτας και η μητέρα της, Γεωργία.

Μετά την τελετή, η ηθοποιός θέλησε να απευθυνθεί στους καλεσμένους της και να μιλήσει για την ευγνωμοσύνη που νιώθει για τη ζωή που έχει δημιουργήσει μαζί με τον αγαπημένο της. «Ο Μπρούνο με αγκάλιασε, με εμπιστεύτηκε και ευχαριστώ πολύ που ανήκω σε μια μεγάλη, υγιή, αγαπημένη οικογένεια, που το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη. Περισσότερο απ’ όσο νόμιζα. Μαμά μου, Νικητάκο…», είπε χαρακτηριστικά, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά.

Και συνέχισε, απευθυνόμενη στον Bruno Cerella: «Είσαι σπάνιος. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνεις, σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις δείξει στα παιδιά μου. Και σου υπόσχομαι εμπιστοσύνη, πίστη, ειλικρίνεια, συνέπεια. Σου υπόσχομαι να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε, κι αν υπάρχουν κι άλλα σύμπαντα, κι άλλες ζωές, υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω και θα σε διαλέγω πάντα. Σ’ αγαπώ πολύ».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές resort Mar Azul, όπου είχε οργανωθεί η ξεχωριστή γιορτή του ζευγαριού. Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella βρέθηκαν από νωρίς στο χώρο μαζί με τα πιο κοντινά τους πρόσωπα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα. Οι πρώτες αφίξεις των καλεσμένων ξεκίνησαν λίγο μετά τις 18:30.

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