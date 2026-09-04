Στο Μιλάνο ταξίδεψε για ακόμη μία φορά η Αθηνά Οικονομάκου, για τον Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος διαμένει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην ιταλική πόλη.

Μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι συνεχίζει να μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, προσπαθώντας να συνδυάσει την προσωπική του ζωή με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το νέο της ταξίδι, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως η επόμενη ημέρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

«Πάω Μιλάνο στο αγόρι μου. Όμως αύριο σας προειδοποιώ πως θα βρεθώ κάπου, που πολλοί από εδώ – ανδρικού φύλου περισσότερο – θα σκάσετε από τη ζήλια σας», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της, χωρίς να αποκαλύψει πού ακριβώς πρόκειται να βρεθεί.

Η ηθοποιός άφησε έτσι τους followers της να περιμένουν την επόμενη αποκάλυψη, κρατώντας προς το παρόν μυστικό τον προορισμό ή τη δραστηριότητα που έχει προγραμματίσει.

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