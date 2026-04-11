Η Αθηνά Οικονομάκου ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας σε περίπου δύο μήνες με τον άνθρωπο της ζωής της, όμως πριν από τη μεγάλη στιγμή αποφάσισε να κάνει ένα μικρό διάλειμμα.

Αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, αλλά και τις προετοιμασίες του γάμου, πραγματοποίησε ένα ακόμη ταξίδι στο εξωτερικό.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους followers της στα social media μερικά στοιχεία-γρίφους, καλώντας τους ουσιαστικά να μαντέψουν τον πασχαλινό της προορισμό, όπου βρίσκεται μαζί με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Όπως ανέφερε μέσα από τα Instagram Stories της, ο προορισμός δεν είναι στην Ελλάδα, βρίσκεται κοντά σε ένα ιδιαίτερα γνωστό νησί, διαθέτει έντονη «νησιωτική αύρα» χωρίς όμως την πολυκοσμία, ενώ θυμίζει Καραϊβική παρότι παραμένει εντός Ευρώπης.

Όλα δείχνουν πως η επιλογή της είναι η πανέμορφη Φορμεντέρα, ένα ισπανικό νησί που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την Ίμπιζα και φημίζεται για τα εξωτικά του νερά και την πιο χαλαρή ατμόσφαιρα.

