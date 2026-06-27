Λίγες ώρες πριν τη γαμήλια τελετή τους, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella χάρισαν στους διαδικτυακούς φίλους τους μια γεύση από τη μαγική ατμόσφαιρα που επικράτησε στο pre-wedding party τους στην Πάρο.

Το απόγευμα της Παρασκευής 27 Ιουνίου, οι καλεσμένοι του ζευγαριού διασκέδασαν σε ένα ξεχωριστό party στο beach bar Crios γεμάτο μουσική, χορό, παιχνίδια, γέλια και καλοκαιρινή διάθεση, σηματοδοτώντας με τον πιο όμορφο τρόπο την έναρξη του γαμήλιου Σαββατοκύριακου. Η νύφη και ο γαμπρός δεν σταμάτησαν στιγμή να χαμογελούν, απολαμβάνοντας κάθε λεπτό μαζί με τους αγαπημένους τους ανθρώπους.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» ήταν η Χριστίνα Κοντοβά, η Ευγενία Σαμαρά, η Νικόλ Παναγιώτου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Φαίη Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους και πολλοί ακόμη στενοί φίλοι του ζευγαριού.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Ιουνίου, η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με στιγμιότυπα από τη βραδιά, αποτυπώνοντας τις πιο όμορφες στιγμές λίγο πριν ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης με τον Bruno Cerella.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Το ιδανικό ξεκίνημα για το “για πάντα”».

Το βίντεο συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες likes και δεκάδες ευχές από φίλους, συνεργάτες και διαδικτυακούς της ακολούθους της, οι οποίοι ανυπομονούν να δουν στιγμές και από τη σημερινή γαμήλια τελετή.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Ο χορός και το καυτό φιλί του ζευγαριού στο πάρτι λίγο πριν το γάμο τους