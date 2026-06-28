Το ζευγάρι επέλεξε, ένα μήνα μετά το γάμο του στην Αθήνα, να γιορτάσει την ένωσή του στην Πάρο με ένα τριήμερο γλέντι και τη δεύτερη ημέρα των εορτασμών, καθώς πραγματοποιήθηκε μια τελετή ανταλλαγής όρκων, με την Αθηνά Οικονομάκου να φορά νυφικό και να δακρύζει καθ’ όλη τη διάρκεια, ακολούθησε ξέφρενος χορός στο πολυτελές resort Mar Azul του νησιού.

Οι καλεσμένοι κατέκλυσαν τα social media με τις αναρτήσεις τους από τη βραδιά, ανεβάζοντας stories από τις πιο όμορφες στιγμές. Μια από αυτές ήταν εκείνη που η ηθοποιός χόρεψε ζεϊμπέκικο με «Το Άγαλμα» του Γιάννη Πουλόπουλου, ενώ όλοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω της και την χειροκροτούσαν.

Σε άλλο στιγμιότυπο, οι φίλοι του ζευγαριού έσπαγαν πιάτα, γεμίζοντας την πίστα με αυτά.

Η νύφη διασκέδασε ασταμάτητα, όλη νύχτα και σε άλλο βίντεο που ανέβηκε στο Instagram φαίνεται να χορεύει ξέφρενα το «Είσαι» της Άννας Βίσση.

Η κολλητή της, Νικόλ Παναγιώτου, ανέβασε επίσης ένα στιγμιότυπο που χορεύει μαζί με την Αθηνά Οικονομάκου και τη Λένα Δροσάκη.

Δεν έλειψαν οι τρυφερές στιγμές της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Bruno Cerella, οι οποίοι χόρεψαν αγκαλιασμένοι στο κέντρο της πίστας, με την ηθοποιό να τραγουδά στο σύζυγό της.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Η ηχηρή απουσία από το γαμήλιο πάρτι τους στην Πάρο