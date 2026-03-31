Αθηνά Οικονομάκου: Τριήμερο bachelor party στη Λισαβόνα λίγο πριν το γάμο της με τον Bruno Cerella

Η Αθηνά Οικονομάκου διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, αφού ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Bruno Cerella.

Ο γάμος τους, που έχει τραβήξει ήδη τα φώτα της δημοσιότητας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο, σε ένα σκηνικό που θα συνδυάζει ρομαντισμό, κομψότητα και έντονο καλοκαιρινό χαρακτήρα.

Όμως, πριν από τη μεγάλη ημέρα, η γνωστή ηθοποιός σχεδιάζει να ζήσει ένα αξέχαστο pre-wedding ταξίδι, μαζί με τις πιο κοντινές της φίλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προορισμός που επέλεξε για το bachelorette της δεν είναι άλλος από τη Λισαβόνα, μια πόλη που φημίζεται για τη ρομαντική αύρα της, τη ζωντανή ενέργεια και τη μοναδική αισθητική της. Το ταξίδι αναμένεται να έχει διάρκεια τριών ημερών και θα είναι γεμάτο εκπλήξεις, βόλτες στα γραφικά σοκάκια, βραδινές εξόδους και στιγμές χαλάρωσης με φόντο τον Ατλαντικό.

Η επιλογή της Λισαβόνας δεν είναι τυχαία, αφού συνδυάζει ιδανικά την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα με την αυθεντικότητα, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στο στιλ της Αθηνάς Οικονομάκου. Το bachelorette θα κινηθεί σε χαλαρούς, αλλά ταυτόχρονα chic ρυθμούς, με την ίδια να θέλει να περάσει ποιοτικό χρόνο με τις φίλες της, λίγο πριν αλλάξει σελίδα στην προσωπική ζωή της.

Μετά από αυτό το ταξίδι, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Πάρο, το νησί που έχει κερδίσει την καρδιά του ζευγαριού και θα φιλοξενήσει το γάμο τους. Το κυκλαδίτικο τοπίο, το έντονο φως και η θέα στο απέραντο γαλάζιο δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια τελετή που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ατμοσφαιρική και προσεγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Αν και οι λεπτομέρειες της ημερομηνίας παραμένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Οι καλεσμένοι θα είναι λίγοι και εκλεκτοί, αφού το ζευγάρι επιθυμεί μια πιο ιδιωτική και ουσιαστική τελετή, μακριά από υπερβολές.

