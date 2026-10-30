Ένα απρόοπτο περιστατικό κατά την επιστροφή της από το Μιλάνο στην Αθήνα περιέγραψε η Αθηνά Οικονομάκου, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Η ηθοποιός ταξίδεψε μαζί με τα δύο παιδιά της, τον Μάξιμο και τη Σιέννα, και δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για όσα συνέβησαν στον χώρο παραλαβής των αποσκευών.

Αυτό που την ενόχλησε ήταν ο συνωστισμός μπροστά στον ιμάντα, καθώς πολλοί επιβάτες είχαν συγκεντρωθεί στο ίδιο σημείο, δυσκολεύοντας την πρόσβαση των υπόλοιπων ταξιδιωτών στις βαλίτσες τους.

Τι συνέβη κατά την παραλαβή των αποσκευών

Όπως εξήγησε, τα ταξίδια στο Μιλάνο είναι πλέον συχνά, καθώς εκεί έχει σπίτι με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα. Συνήθως μετακινείται με ελάχιστες αποσκευές, αφού έχει ήδη αρκετά προσωπικά αντικείμενα στην ιταλική πόλη.

Αυτή τη φορά, όμως, ταξίδευε με τα παιδιά της και χρειάστηκε να έχει μαζί της περισσότερα πράγματα, μεταξύ των οποίων και τα χειμωνιάτικα ρούχα τους. Έτσι, όταν έφτασαν στην Αθήνα, έπρεπε να περιμένουν στον ιμάντα για τις βαλίτσες τους.

Η εικόνα που αντίκρισε την εκνεύρισε, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, αρκετοί επιβάτες είχαν συγκεντρωθεί ακριβώς μπροστά στον ιμάντα, χωρίς να αφήνουν χώρο στους υπόλοιπους. Μάλιστα, παρατήρησε ότι ανάμεσά τους βρίσκονταν και παιδιά, θεωρώντας πως οι ενήλικες θα έπρεπε να τους δίνουν το σωστό παράδειγμα.

«Να πάει ένας, ναι. Να πάνε δύο, ναι, άντε και τρεις. Γιατί πηγαίνετε όλοι μαζί και κοιτάτε πού είναι η βαλίτσα σας; Βραβείο θα πάρετε; Δεν υπάρχει βραβείο», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Για να αποφύγει την αναστάτωση και να μην ταλαιπωρήσει περισσότερο τα παιδιά, αποφάσισε να απομακρυνθεί από το πλήθος και να περιμένει σε μια πιο ήσυχη γωνία.

«Πήρα τα παιδάκια μου και πήγα στην άλλη, εντελώς άκρη και περίμενα. Τους είπα “καθίστε εσείς εδώ και θα τα πάρω εγώ”».

Όπως αποκάλυψε, ένας ακόμη επιβάτης σχολίασε την κατάσταση λέγοντάς της «Δείτε τους», με την ίδια να συμφωνεί: «Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν κι εγώ».

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