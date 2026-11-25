Ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα απόλυτης απομόνωσης και απουσίας από τη δημοσιότητα, η Αθηνά Ωνάση έκανε την ανατροπή, επιστρέφοντας ενεργά στο μεγάλο της πάθος, τους διεθνείς αγώνες ιππασίας.

Η «χρυσή» κληρονόμος, που τα τελευταία χρόνια ζει μακριά από τα φώτα και τις κοσμικές εκδηλώσεις, φόρεσε ξανά την ιππική της περιβολή έπειτα από τριετή αποχή από τα αγωνιστικά τερέν. Την είδηση για τη δυναμική της επάνοδο μετέδωσε «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αιφνιδιάζοντας τους πάντες, αφού ελάχιστοι γνώριζαν τις προετοιμασίες που έκανε μυστικά όλο αυτό το διάστημα.

Η αγωνιστική επιστροφή της πραγματοποιήθηκε επί ιταλικού εδάφους, και συγκεκριμένα στις διεθνείς διοργανώσεις που φιλοξενήθηκαν στο San Giovanni in Marignano.

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